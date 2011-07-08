Україна гідно підготується до Євро-2012, – Янукович

Львів. 8 липня. УНІАН. Україна вже почала готувати спортивну інфраструктуру, необхідну для проведення в Карпатах зимової Олімпіади-2022. Про це Президент України Віктор Янукович сказав на прес-конференції для центральних, регіональних та іноземних ЗМІ. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави.

«Це наша ініціатива, ми вже провели величезну роботу з Міжнародним олімпійським комітетом», – зазначив Глава держави.

У цьому контексті Глава держави також висловив переконання, що Україна гідно підготується до Євро-2012. «У мене нема ніяких сумнів, що 100% об’єктів інфраструктури Євро-2012 буде побудовано», – наголосив Віктор Янукович.

За словами Президента, поки що є певне відставання з будівництвом доріг і готелів, однак ситуація, безумовно, буде виправлена. «Ми будемо виправляти там ситуацію і вийдемо на графік», – зауважив Президент України.

Також, зазначив Глава держави, Україна має великі шанси отримати право прийняти чемпіонат Європи з баскетболу у 2015 році. «Є величезна ймовірність того, що нам вдасться це зробити», – сказав Віктор Янукович.