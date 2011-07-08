Янукович каже, що гривня буде стабільною

Львів. 8 липня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович наголошує, що українська гривня є і буде стабільною. Про це Віктор Янукович заявив на прес-конференції для представників центральних, регіональних та іноземних засобів масової інформації у Києві.

«Немає ніяких підстав вважати, що у нас буде коливання курсу національної валюти», – заявив Віктор Янукович.

Глава держави зауважив, що сьогодні золотовалютні резерви Національного банку України складають близько 37,5 мільярда доларів США. «Є динаміка зростання, і до кінця поточного року ми будемо мати близько 40 мільярдів», – сказав Президент, нагадавши, що на початку 2010 року золотовалютні резерви НБУ становили близько 26 мільярдів доларів. «За півтора роки нам вдалося збільшити золотовалютні резерви на 11 мільярдів», – додав В.Янукович.

За словами Президента, сьогодні банківська система України працює стабільно. «Ми не припиняли співпрацю з Міжнародним валютним фондом, що є ознакою стабільності української банківської системи, та того, що світова фінансова спільнота ставиться до банківської системи України з довірою», – наголосив Глава держави.