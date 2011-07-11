На Львівщині лісничий попався на хабарі

Львів. 11 липня. УНІАН. У Львівській області в одному з районів викрито лісничого, який отримав 1 тис. грн. хабара. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що лісничий вимагав хабар від місцевого жителя за не притягнення його до адміністративної відповідальності за незаконну вирубку лісу.

Прокуратура області порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.368 КК України (одержання хабара).