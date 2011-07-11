На львівському аеровокзалі встановлюють «теплу підлогу»

Львів. 11 липня. УНІАН. На третьому поверсі будівлі нового терміналу МА «Львів» будівельники влаштовують систему «тепла підлога». Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

Основне завдання «теплої підлоги» – забезпечити комфортний температурний режим для перебування пасажирів. «На бетонне перекриття кладуть ізолююче покриття, зверху будівельники встановлять пластикові трубки, а по цих трубах буде проходити гаряча вода», - відзначив керівник проекту з будівництва нового терміналу ДП «Західінфрапроект» Віктор Метелиця.

Температура води розраховуватиметься індивідуально, залежно від погодних умов на вулиці і безпосереднього температурного режиму усередині аеровокзалу.

Після укладання труб, їх заллють бетоном, а зверху покриють керамічною плиткою, в деяких зонах - каучуковим покриттям.

«На сьогодні 50% даних робіт виконано. Залишилося прокласти трубки на окремих ділянках галереї», - підкреслив В.Метелиця.

Усе обладнання, необхідне для влаштування теплої підлоги захищене відповідними сертифікатами і має відмінні технічні характеристики. Гарантія цієї системи - 10 років.

Нагадаємо, що саме на третьому поверсі буде розташовано зал очікування пасажирів на відліт, який умовно можна розділити на три зони: звичайний зал, зона Duty Free з просторою галереєю, а на другому рівні цього поверху – VIP ложі для пасажирів внутрішніх і міжнародних рейсів. Загальна площа залу очікування понад 5000 кв м.