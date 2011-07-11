На Львівщині освятили пам’ятний знак засновникам УГВР

Львів. 11 липня. УНІАН. 10 липня у селі Сприня Самбірського району відбулись урочистості з нагоди 67-ї річниці створення Української головної визвольної Ради. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На урочистих заходах були присутні радник голови Львівської ОДА Ігор Держко, начальник головного управління з питань внутрішньої політики, національностей та релігій Львівської ОДА Роман Кураш, депутат Верховної ради Ярослав Кендзьор, депутати обласної ради, представники Самбірської районної влади та представники громадськості.

Під час заходів було урочисто відкрито та освячено пам’ятний знак УГВР на території СТОК «Прикарпаття». Його Стелла була встановлена ще у 2009 році, а тепер вона доповнилася фігурами визначних постатей УГВР - президента Кирила Осьмака, віце-президента Василя Мудрого, Августина Волошина та Дарії Ребик.

Представники влади поклали квіти до підніжжя пам’ятника та привітали учасників зі святом.