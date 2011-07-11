На Львівщині стартувала друга фаза ПРООН

Львів. 11 липня. УНІАН. 11 липня за участі заступника голови Львівської облдержадміністрації – керівника апарату Львівської ОДА Ольги Гузар, голови Львівської обласної ради Олега Панькевича та радника Постійного представника ПРООН в Україні Берди Бердієва відбувся регіональний семінар – презентація проекту. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На семінарі було представлено план дій щодо впровадження даного проекту у області, зокрема особливу увагу буде приділено поясненню підходу, що покладений в основу всього проекту, а саме "розвиток, орієнтований на громаду". Він передбачає, що місцеві громади, органи місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування спільно визначатимуть пріоритети розвитку, спільно плануватимуть та реалізовуватимуть заходи для сталого розвитку свого села, селища чи міста.

У бюджет проекту закладено 17 млн євро та триватиме він 4 роки у всіх областях України та у АР Крим.

Під час семінару було оголошено про початок конкурсного відбору районів Львівщини на участь у проекті. Райони матимуть змогу подавати свої заявки на участь у Проекті протягом наступних двох тижнів. Близько 60% найуспішніших пілотних проектів першої фази проекту отримають можливість продовжити співпрацю. Проект передбачає укладання партнерських угод з 200 районами та 900 місцевими радами.

У цих районах громади матимуть нагоду визначити ініціативи, націлені на покращення умов життя їх мешканців. Затверджені мікропроекти отримають співфінансування від Проекту та з місцевих бюджетів. Учасниками проекту можуть стати села, селища та малі села з населенням до 10 тисяч осіб.