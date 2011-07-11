Підписано угоду про партнерство з Програмою розвитку ООН

Львів. 11 липня. УНІАН. 11 липня під час презентації Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток,орієнтований на громаду», відбулося підписання Угоди про партнерство між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою та Програмою розвитку ООН. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Підписання трьохстороннього меморандуму ознаменувало старт другої фази Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» , спрямованого на підтримку сільських громад у вирішенні найважливіших потреб їх розвитку та покращення умов життя.

Від Львівської обласної державної адміністрації угоду підписала заступник голови - керівник апарату Львівської ОДА Ольга Гузар, від Львівської обласної ради – голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, від ПРООН - радник Постійного Представника ПРООН в Україні Берди Бердієв.

Під час підписання угоди, заступник голови, керівник апарату ЛОДА Ольга Гузар зазначила: «Ключовою складовою вдалого впровадження проекту у дію є тісна співпраця між громадою, владою та бізнесом».