Спрощено процедуру виплати винагороди Матерям-героїням

Київ. 11 липня. УНІАН. Кабінет міністрів України спростив процедуру виплати одноразової винагороди понад 30 тисячам жінкам, яким присвоєне почесне звання «Мати-героїня».

Відповідну постанову уряд прийняв сьогодні на засіданні, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Як зазначається у повідомленні, віце-прем’єр-міністр України – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО наголосив, що таке рішення зумовлене затриманням виплати одноразової грошової допомоги жінкам, яким Указом Президента України присвоєно почесне звання «Мати-героїня».

С.ТІГІПКО пояснив, що це пов’язане з тим, що жінки не мають можливості подати копію посвідчення про присвоєння звання матері-героїні, оскільки через затримку тендерів такі посвідчення не виготовлені.

«У Рівненській області з початку року не виплачувалися гроші матерям-героїням, які визначаються указом Президента України. Відповідні укази Президента вийшли, але були затримані тендери щодо видачі посвідчень, після чого матері не могли отримувати відповідні гроші – а це достатньо великі кошти, тому що на рік передбачається близько 9 тис. 400 гривень. Серед них багато бідних людей, і для них це величезні гроші», - заявив віце-прем’єр.

С.ТІГІПКО підкреслив, що рішення Уряду дозволить здійснити виплату одноразової грошової допомоги жінкам, подавши лише копію указу Президента про присвоєння звання «Мати-героїня». «Сьогодні було прийнято спрощене рішення Кабінет Міністрів України, яке передбачає, що для отримання грошей не потрібно посвідчення, а достатньо буде копії указу Президента, яка буде зберігатися 5 років. Таким чином, уже найближчим часом всі гроші будуть сплачені. Буквально тиждень-два і всі гроші будуть виплачені всім матерям-героїням», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він закликав адміністраторів різних рівнів при виникненні тих чи інших проблем, які належать до компетенції Міністерства соціальної політики, відразу ж звертатися до міністерства. «Ми готові приймати відповідні рішення Кабінету Міністрів України», - наголосив він.

