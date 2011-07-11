У Львові в колодязі знайшли труп 82-річної жінки
19:35, 11 липня 2011Львів
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Обставини з’ясовуються
Львів. 11 липня. УНІАН. У Львові в колодязі знайдено тіло 82-річної жінки. Інцидент стався 10 липня на вул. Польова, 63.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, тіло пенсіонерки виявили на власному подвір’ї приватного будинку в колодязі родичі.
Тіло жінки підняли фахівці Львівського гірського пошуково – рятувального загону.
Обставини інциденту з’ясовуються.
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