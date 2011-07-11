На Львівщині водій «БМВ Х5» збив на смерть велосипедиста
19:52, 11 липня 2011Львів
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Жінка загинула на місці
Львів. 11 липня. УНІАН. У Львівській області легковик «БМВ X5» на смерть збив 28-річну велосипедистку. Аварія сталася 9 липня близько о 9.10 на автодорозі у смт. Меденичі на вулиці Дрогобицькій (поблизу Меденицького профліцею) Дрогобицького району. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.
Встановлено, що 34-річний водій автомобіля «БМВ X5» скоїв наїзд на жінку-велосипедиста, 28-річну жительку смт Меденичі.
Унаслідок цієї ДТП жінка від отриманих травм загинула на місці аварії.
За даним фактом ДТП триває перевірка.
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