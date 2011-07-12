На водоймах Львівщини загинуло уже 45 осіб
10:01, 12 липня 2011Львів
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З початку року
Львів. 12 липня. УНІАН. З початку року на водоймах Львівської області виявлено 45 загиблих осіб, з них 3 дитини. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.
Однак, за вказаний період було врятовано три особи.
Додамо, що тільки за минулі вихідні в області зафіксовано три летальні випадки на водних об’єктах.
Зокрема, 10 липня в с. Угерсько Стрийського району втопився 19-річний хлопець. Також цього ж дня в с. Дроговиж Миколаївського району в озері «Байкал» втопився 22-річний мешканець с. Дмитрів Радехівського району.
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