На водоймах Львівщини загинуло уже 45 осіб

Львів. 12 липня. УНІАН. З початку року на водоймах Львівської області виявлено 45 загиблих осіб, з них 3 дитини. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Однак, за вказаний період було врятовано три особи.

Додамо, що тільки за минулі вихідні в області зафіксовано три летальні випадки на водних об’єктах.

Зокрема, 10 липня в с. Угерсько Стрийського району втопився 19-річний хлопець. Також цього ж дня в с. Дроговиж Миколаївського району в озері «Байкал» втопився 22-річний мешканець с. Дмитрів Радехівського району.