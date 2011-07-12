На дорозі Київ-Чоп сталася потрійна аварія

Львів. 12 липня. УНІАН. У Львівській області на дорозі Київ-Чоп сталося потрійне ДТП. Аварія сталася в Миколаївському районі біля с.Розвадів. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області.

За повідомленням правоохоронців, в ДТП зіткнулося три авто: «Мітцубісі», яким керував 50-річний львів’янин, «Хюндай» під керуванням 44-річного чоловіка та вантажівка «МАН».

Внаслідок аварії в лікарню госпіталізовано водія та пасажира «Мітцубісі» та 47-річного пасажира «Хюндай».

Обставини інциденту з’ясовуються.