Суд засудив автокрадіїв до 8 років тюрми

Львів. 12 липня. УНІАН. Прокуратура Львівської області забезпечила підтримання державного обвинувачення у кримінальній справі, порушеній щодо членів організованої злочинної групи, які вчиняли незаконні заволодіння транспортними засобами вітчизняного та імпортного виробництва на території Львівської та Волинської областей. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Під час судового слідства з’ясовано, що троє учасників організованої злочинної групи ретельно готували та планували вчинення вказаних злочинів, придбали для цієї мети спеціально пристосовані засоби для відключення сигналізацій, відкриття дверей та замків запалювання двигуна автомобілів, а також електронні пристрої для розблокування систем їх бортових комп’ютерів.

Зокрема, реалізовуючи свої злочинні плани, організована група протягом 2009 року вчинила 22 незаконних заволодіння транспортними засобами громадян на території м. Львова, м. Червонограда, м. Золочева Львівської області та м. Нововолинськ Волинської області, завдавши при цьому збитків потерпілим на понад 1 млн грн.

За результатами судового розгляду та завдяки принциповій позиції державного обвинувача прокуратури Львівської області, членів організованої злочинної групи визнано винними та засуджено до позбавлення волі строком понад 8 років з конфіскацією всього належного їм майна, а також задоволено всі позовні вимоги потерпілих щодо відшкодування їм матеріальної шкоди, завданої злочинними діями засуджених.