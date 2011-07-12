У Львові зіткнулося чотири легковика та автобус

Львів. 12 липня. УНІАН. У Львові на перехресті вулиць Городоцька-Виговського зіткнулося чотири автомобілі та автобус. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Як з’ясували співробітники ДАІ, на перехресті відбулося зіткнення між автомобілями – «Мерседес», яким керував 36-річний житель Львова, «Мерседес», яким керував 29-річний львів’янин, автомобілем «БМВ», за кермом якого перебувала 38-річна львів’янка, «Рено», яким керувала 37-річна львів’янка, а також – автобусом «БАЗ» під керуванням 46-річного жителя села Сокільники Пустомитівського району.

Унаслідок зіткнення транспортні засоби отримали технічні пошкодження, а водій автомобіля «Рено» – тілесні ушкодження.

Обставини зіткнення транспортних засобів з’ясовуються.