На Львівщині блискавка влучила в чоловіка

Львів. 12 липня. УНІАН. У Львівській області впродовж минулої доби сталося 7 пожеж, спричинених розрядами блискавки. Окрім цього, зафіксовано випадок влучання розряду у людину. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області.

Зокрема, пожежі спричинені блискавкою зафіксовано у селах Надиби Старосамбірського району, Мильчиці Городоцького району, Убині та Полоничі Кам’янка-Бузького району, Дем’янка Наддністрянська Жидачівського району. Найбільшої шкоди блискавки завдали мешканцям двохповерхового чотирьохквартирного житлового будинку на вулиці Міцкевича у місті Бориславі. Там вогонь знищив перекриття на площі 100 та суттєво пошкодив дах на площі 40 метрів квадратних, завдавши власникам лише прямих збитків на суму близько 80 тисяч гривень. Під час гасіння пожежі з будівлі врятовано 6 осіб, серед яких - 2 дитини.

Окрім цього, блискавка влучила в 74-річного мешканця села Завадка Сколівського району. Внаслідок чого чоловік зазнав опіків правої сторони тіла та був госпіталізований до Сколівської центральної районної лікарні.