На Львівщині сталося 42 ДТП з вини п’яних водіїв

Львів. 12 липня. УНІАН. У Львівській області з початку року працівники ДАІ затримали 4 200 водіїв, які керували транспортними засобами, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Окрім цього, за цей період в області було виявлено 22 водія, які їздили у стані наркотичного сп’яніння.

У ДАІ зазначають, що цього року на Львівщині з вини нетверезих водіїв сталося 42 ДТП, що на 23,5% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.