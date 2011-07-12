Львівщина відзвітує уряду про готовність до збору врожаю

Львів. 12 липня. УНІАН. Заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Стефанишин 12 липня провів апаратну нараду із керівниками структурних підрозділів галузей АПК.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, на нараді обговорювались комплекс питань стану галузей АПК, зокрема готовності області до жнив, питання стану та перспектив розвитку виробництва картоплі та овочів, функціонування ринкової інфраструктури, цін на продукти харчування тощо.

Іван Стефанишин доручив підготувати комплексну оцінку готовності до проведення жнив кожного району області, розробити паспорти районів, провести оцінку інвестиційної діяльності, деталізовані баланси виробництва та споживання всіх видів продукції.

«У області продукції виробляється достатньо і наше спільне завдання сьогодні – вчасно подати цю продукцію до споживача і не допустити цінових коливань», - відзначив заступник голови облдержадміністрації.

13 липня Львівська область доповідатиме про готовність до збору урожаю, будівництва овочесховищ, перспектив розвитку виробництва картоплі та овочів, функціонування ринкової інфраструктури та інших питань на засіданні Кабінету Міністрів України.