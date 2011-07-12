На Львівщині перевіряють об’єкти соціальної сфери

Львів. 12 липня. УНІАН. За дорученням голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка триває перевірка стану пожежної безпеки на об’єктах підвідомчих установ соціальної сфери. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

З 11 липня головне управління праці та соціального захисту населення спільно з головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації проводять перевірку стану пожежної безпеки 22 об’єктів установ соціальної сфери на наявність інвентаря протипожежної безпеки. Також додатково в закладах здійснюватимуться нічні чергування та обходи керівництва установ.

На сьогоднішній день у Львівській області перевірено 4 таких об’єкти: Самбірське спеціалізоване професійно-технічне училище, Рудківський будинок «Милосердя» , Грушківський психоневрологічний будинок-інтернат(Золочівський район) та стаціонарне відділення Золочівського районного територіального центру в селі Новоселище.

Перевірка триватиме до 21 липня.

Нагадаємо, що Президент України Віктор Янукович доручив посилити контроль за безумовним додержанням правил пожежної безпеки на об'єктах соціального обслуговування населення, у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, закладах охорони здоров'я, навчальних закладах, а також у місцях проведення масових заходів.