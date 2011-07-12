На Львівщині організовано для дітей табір «Веселі канікули»

Львів. 12 липня. УНІАН. З 11 до 24 липня за сприяння та підтримки служби у справах дітей Львівської ОДА організовано літній денний християнський дитячо-юнацький табір "Веселі канікули" при церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У заході беруть участь 310 дітей, з яких більшість – це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також діти з багатодітних та малозабезпечених родин.

Під час перебування у таборі «Веселі канікули» діти відвідають аквапарк «Пляж», побувають у замку села Свірж Перемишлянського району, а також програмою передбачені різноманітні ігри, розваги, змагання та ін.