У центрі Львова горіла «Волга»

Львів. 12 липня. УНІАН. У Львові, в центрі міста, горів легковий автомобіль «ГАЗ-2410». Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Інцидент стався 11 липня близько 21.00 на пл. Данила Галицького, 6. Вогнем знищено електромережу в моторному відсіку. Завдано збитків на 22 тис. грн.

За повідомленням МНС, причина пожежі – коротке замикання електромережі.