У гарнізонному храмі Львова відслужили першу за 65 років літургію

Львів. 12 липня. УНІАН. 12 липня у Львівському гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулася перша за останні 65 років свята літургія за участі духовенства, військовослужбовців гарнізону та вірян. Про це УНІАН повідомили у Регіональному медіа-центрі МО України.

Тривалий час приміщення колишнього Костелу єзуїтів в центральній частині Львова використовувалося як книгосховище Львівської Національної наукової бібліотека України ім. В. Стефаника. Але з ініціативи командирів військових частин Львівщини, за підтримки духовенства, місцевої влади та керівництва бібліотеки будівлі знову повернули статус храму, який незабаром повноцінно відкриє свої двері для військовослужбовців гарнізону та звичайних вірян.

Провели службу Божу головний військовий капелан Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Степан Сус, ректор УКУ доктор Борис Гудзяк та молоді священики, які вирішили поєднати долю з військовим капеланством.

За словами натхненника відновлення храму отця Степана Суса, фондами бібліотеки в приміщенні був створений унікальний мікроклімат. У ньому ніби законсервувалися фрески скульптури та барельєфи військово-релігійної тематики, і тепер не потребують значної реставрації.

Узяти участь у літургії прийшло понад сотня львів’ян та гостей міста. Серед них – і люди у військовій формі. Більшість військовослужбовців з Академії Сухопутних військ, адже навчальний заклад значно допоміг у становленні гарнізонного храму. З поважних гостей послухати службу Божу завітали начальник Академії генерал-лейтенант Павло Ткачук, голова міста Львова Андрій Садовий, політики, духовні та культурні діячі Львівщини.

По закінченню релігійної церемонії оркестр Академії Сухопутних військ виконав святкові композиції.