У Львові обговорили про порядок затвердження актів ОДА

Львів. 13 липня. УНІАН. 13 липня у Львівській обласній державній адміністрації в межах проведення консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення, під головуванням заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації Ольги Гузар, відбулося засідання «Про затвердження Порядку оприлюднення актів обласної державної адміністрації та набуття ними чинності».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Мета проведення консультацій з громадськістю – залучення до громадського обговорення об’єднань громадян та окремих громадян, які опікуються питаннями реалізації права на доступ до публічної інформації та забезпечення права на ознайомлення зі змістом локальних актів.

Учасники круглого столу висловили ряд пропозицій до вказаного проекту розпорядження, які будуть детально опрацьовані в обласній державній адміністрації та враховані під час затвердження остаточного варіанту розпорядження.