Узгоджено спільні пункти пропуску до Євро

Львів. 14 липня. УНІАН. На час Євро-2012 спільний контроль українських і польських прикордонників буде здійснюватись на території Республіки Польща в пунктах пропуску «Ягодин – Дорохуськ», «Рава-Руська – Хребенне», «Краківець – Корчова», «Шегині-Медика». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Як зазначають в прес-службі, це спільний контроль триватиме на весь час проведення Євро-2012 з додатковим тижневим продовженням до і після проведення чемпіонату.

Пілотний проект за узгодженням сторін, повинен розпочатися у вересні – жовтні цього року в усіх запланованих пунктах пропуску.