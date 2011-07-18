У Львові знайдено авто, яке 18 років назад вкрали в Азербайджані
10:13, 18 липня 2011Львів
7 0
Авто виявлено у центрі міста
Львів. 18 липня. УНІАН. У Львові під час нагляду за дорожнім рухом інспектори дорожньо-патрульної служби відділу ДАІ міста на площі Ринок зупинили автомобіль «ВАЗ», яким керував 23-річний житель села Зимна Вода Пустомитівського району. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.
Під час перевірки документів та двигуна автомобіля, інспектори ДАІ встановили, що цей транспортний засіб було викрадено ще на початку 1993 року в Азербайджані (заявником про викрадений автомобіль є Інтерпол у Республіці Азербайджан).
Для з’ясування обставин, автомобіль та водія було доставлено до Галицького райвідділу міліції міста Львова.
За даним фактом зараз ведеться слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter