У Львові знайдено авто, яке 18 років назад вкрали в Азербайджані

Львів. 18 липня. УНІАН. У Львові під час нагляду за дорожнім рухом інспектори дорожньо-патрульної служби відділу ДАІ міста на площі Ринок зупинили автомобіль «ВАЗ», яким керував 23-річний житель села Зимна Вода Пустомитівського району. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Під час перевірки документів та двигуна автомобіля, інспектори ДАІ встановили, що цей транспортний засіб було викрадено ще на початку 1993 року в Азербайджані (заявником про викрадений автомобіль є Інтерпол у Республіці Азербайджан).

Для з’ясування обставин, автомобіль та водія було доставлено до Галицького райвідділу міліції міста Львова.

За даним фактом зараз ведеться слідство.