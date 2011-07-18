У Львові чиновник райадміністрації попався на хабарі

Львів. 18 липня. УНІАН. Працівника Галицької районної адміністрації Львова затримано під час отримання хабара. Про це повідомила голова Галицької районної адміністрації Львова Ірина Маруняк.

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, порушено кримінальну справу за ч.1 ст. №368 Кримінального кодексу України «Одержання хабара».

15 липня, на спробі взяти 2000 грн. хабара від власника інтерактивного клубу, був затриманий начальник відділу у справах дітей Галицької районної адміністрації.

«Зараз проводяться слідчі дії, в результаті яких підозрюваному будуть висунуті обвинувачення», - додала Ірина Маруняк.

