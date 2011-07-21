На Львівщині прогнозують грози

Львів. 21 липня. УНІАН. У Львові сьогодні очікується погіршення погодних умов. За повідомленням Гідрометцентру, 21 липня у Львові очікуються сильні та дуже сильні дощі, шквал 17-22 м/с.

На Львівщині температура вночі +15…+20 градусів тепла, вдень +19…+24 градусів.

Окрім цього, вночі по всій території області, вдень місцями сильні дощі, в Карпатах та Передкарпатті вночі та вранці подекуди дуже сильні дощі. Місцями град.

Впродовж 21–22 липня на ріках басейнів Сяну, Дністра очікується підйом рівнів води на 0,5 – 1,5 м над поточними. При дуже сильних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в горах загроза утворення селей.