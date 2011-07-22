На Львівщині викрито три конвертаційні центри

Львів. 22 липня. УНІАН. Податківці Львівської області за перше півріччя цього року в межах операції «Конверт» виявлено 3 фірми з ознаками фіктивності, припинено діяльність 3 «конвертаційних» центрів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА у Львівській області.

За інформацією податківців, через конвертаційні центри було «опрацьовано» понад 280 млн. грн. Порушено 34 кримінальні справи.

Окрім цього, у сфері оподаткування підрозділи управління податкової міліції виявлено 143 злочини, з них 117 тяжких, в тому числі 56, що пов’язані з умисним ухиленням від сплати податків.

За кримінальними справами відшкодовано майже 24,1 млн. грн., спільно з податковими інспекціями попереджено 78 фактів незаконної заявки на відшкодування ПДВ з бюджету на майже 74 млн. грн.