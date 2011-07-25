Через масове отруєння на весіллі у Львові порушено 2 справи

Львів. 25 липня. УНІАН. Органи прокуратури Львівської області провели перевірку за фактом масового отруєння людей на весіллі у Львові. Страви до столу готували працівники Львівського ліцею торгівлі та послуг, а також родичі молодих.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Відповідно до акту Сихівської районної санітарно-епідеміологічної станції м. Львова масове кишкове отруєння людей є спалахом кишкової інфекції.

За фактом порушення правил та норм щодо запобігання масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) районним відділом ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області 18 липня 2011 року порушено кримінальну справу за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України.

За результатами перевірки законності надання приміщень коледжу в оренду, прокуратурою району 21 липня 2011 року порушено кримінальну справу за ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України стосовно службових осіб Львівського технічного коледжу та Львівського ліцею торгівлі та послуг, які усупереч вимог законів України, а також незважаючи на заборону державного санітарного лікаря району, у цьому закладі організували проведення святкування весілля.

На усунення порушень вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про вищу освіту» прокуратурою м.Львова внесено подання ректору Національного університету «Львівська політехніка».