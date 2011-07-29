На обліку в управлінні соціального захисту перебуває 153,7 тис. сімей

Львів. 29 липня. УНІАН. На 1 липня на обліку в органах праці та соціального захисту населення перебуває 141,4 тис. сімей з дітьми. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема, в області 44,2 тис. сімей отримує допомогу при народженні дитини, 77,2 тис. – по догляду за дитиною до трьох років, 17,2 тис. отримує допомог на дітей одиноким матерям, 8,5 тис. малозабезпечених сімей, 24,6 тис. інвалідів та дітей-інвалідів.

Загальна сума виплат за І півріччя 2011 року склала 830,0 млн. грн. або 50,6% до загального обсягу субвенції.

Житлові субсидії в області отримали 13,2 тис. сімей (1,6% від загальної кількості сімей) на суму 56,0 млн. грн.

За січень-червень 2011 року до бюджету Пенсійного фонду надійшло (за оперативними даними) власних коштів на суму 2885,4 млн. грн., що становить 117,6% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

На 1 липня 2011 р. середній розмір пенсійної виплати складає 1093,83 грн., що на 36,08 грн. більше у порівнянні з 1 січнем 2011 р.