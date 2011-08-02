На Львівщині зібрано 43,6% зернових

Львів. 2 серпня. УНІАН. У Львівській області на 1 серпня 2011 року зібрано всього зернових та зернобобових культур на площі 94 тис. га, або 43,6% до прогнозу, намолочено 320 тис. тонн, при урожайності 34,1 цнт га. Про це під час наради повідомив в. о. начальника головного управління агропромислового розвитку Львівської ОДА Михайло Кучеренко.

У тому числі, ячменю озимого скошено 7968 га, або 99,8% до прогнозу, намолочено 32168 тонн, урожайність становить 40,4 ц/га, пшениці озимої обмолочено 73346 га, або 57,8%, намолочено 254 тис. тонн, урожайність 34,6 ц/га, жита озимого – обмолочено 2849 га, або 33,3%, намолочено 7127 тонн, урожайність 25 цнт. га.

Також проводиться збирання ярих зернових і зернобобових культур: ячменю ярого – обмолочено 7679 га, або 30,2%, намолочено – 21318 тонн, урожайність 27,8 цнт/га, ярої пшениці – обмолочено 2080 га, або 7,8%, урожайність – 29,1 цнт/га.

Збирання ріпака озимого проведено на площі 28,9 тис га, або 83,4% до прогнозу, урожайність – 22,5 ц/га.