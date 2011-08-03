День десантника у Львові. Фото

З нагоди професійного свята

Львів. 3 серпня. УНІАН. Учора, 2 серпня, в 80-му окремому аеромобільному полку 13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України відбувся Дня відкритих дверей. Захід відбувся з нагоди святкування професійного свята десантників – Дня аеромобільних військ. Після урочистого шикування, воїни-десантники демонстрували бойову майстерність, а гості мали змогу ознайомитись із умовами проходження служби, оглянути експозиції музею Західного оперативного командування (ПрикВО). Фото Євген КРАВС

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter