День десантника у Львові. Фото
09:35, 03 серпня 2011Львів
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З нагоди професійного свята
Львів. 3 серпня. УНІАН. Учора, 2 серпня, в 80-му окремому аеромобільному полку 13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України відбувся Дня відкритих дверей.
Захід відбувся з нагоди святкування професійного свята десантників – Дня аеромобільних військ.
Після урочистого шикування, воїни-десантники демонстрували бойову майстерність, а гості мали змогу ознайомитись із умовами проходження служби, оглянути експозиції музею Західного оперативного командування (ПрикВО).
Фото Євген КРАВС
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