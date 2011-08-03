Львівщина отримала 86 424 шкільних підручників

Львів. 3 серпня. УНІАН. На 2 серпня головним управлінням освіти і науки Львівської облдержадміністрації отримані 17 найменувань підручників для учнів 11-х класів. Про це повідомила заступник начальника головного управління освіти і науки Богдана Біляк.

Загалом Львівщина уже отримала 86 424 підручники або 33% від повного обсягу.

На 26 липня 2011 р. видруковано 24 назви підручників для учнів 11-х класів загальним тиражем 1 422 755 примірників.

Відповідно, підручники з української мови, фізики, хімії, екології, креслення, правознавства, світової літератури, російської мови, всесвітньої історії, біології і польської мови видрукувані у повному обсязі. Наразі друкуються ще 39 назв підручників

Нагадаємо, Міністерством освіти і науки молоді та спорту доручено всім відповідальним структурам до 15 серпня завершити друк підручників для 11-го класу. До 20 серпня підручники мають бути розвезені до обласних книжкових базах.