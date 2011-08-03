Під час риболовлі втопилась дитина

Львів. 3 серпня. УНІАН. 12-річний хлопець під час риболовлі втопився. Інцидент стався 2 серпня в с. Явора Турківського району на річці Стрий. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі МНС України у Львівській області, юнак під час ловлі риби впав в р. Стрий. Тіло загиблого не виявлено.

«Пошукові роботи будуть продовжені сьогодні», – зазначають в МНС.

Обставини з’ясовуються.

Додамо, що за інформацією рятувальників, з початку року на водних об’єктах Львівської області виявлено 55 загиблих осіб, з них 5 дітей.