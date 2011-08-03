Митниця у липні виконала планові завдання на 100%

Львів. 3 серпня. УНІАН. У липні Львівська митниця перерахувала до державного бюджету – 394,8 млн грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Як зазначають в прес-службі, це є найбільшим показником за весь час роботи митниці.

Надходження митних платежів збільшилися, порівняно з липнем 2010 року, на 84 млн. грн. (або на 27%).

Загалом за сім місяців цього року Львівська митниця перерахувала до державного бюджету 2 млрд. 181,5 млн. грн., що на 476,3 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.