На Львівщині горіла «Хонда»

Львів. 3 серпня. УНІАН. 2 серпня в с. Сокільники Пустомитівського району Львівської області сталася пожежа в легковому автомобілі «Хонда H-RV». Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Львівській області.

Під час пожежі було знищено моторний відсік, пошкоджено лобове скло, капот, бампер.

Збитки встановлюються. Причина пожежі – коротке замикання електромережі.