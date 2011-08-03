На Львівщині горіла «Хонда»
17:31, 03 серпня 2011Львів
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Через електромережу
Львів. 3 серпня. УНІАН. 2 серпня в с. Сокільники Пустомитівського району Львівської області сталася пожежа в легковому автомобілі «Хонда H-RV». Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Львівській області.
Під час пожежі було знищено моторний відсік, пошкоджено лобове скло, капот, бампер.
Збитки встановлюються. Причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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