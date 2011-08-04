На Львівщині відпочиватимуть діти української громади Казахстану

Львів. 4 серпня. УНІАН. На запрошення голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка упродовж 5-27 серпня на Львівщині перебуватиме делегація дітей української громади та педагогічних працівників з міста Караганди (Республіка Казахстан) у кількості 22 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Благочинна допомога та сприяння у фінансуванні перебування делегації у таборі «Ровесник» (с. Бендюги Сокальського р-ну, 5-18 серпня) здійснюватиметься ТзОВ «Галнафто – Інвест». Організовуватиме та фінансуватиме оздоровлення й відпочинок делегації з 19 до 27 серпня у смт. Славське Сколівського району та у м.Львові Головне управління освіти й науки Львівської ОДА.

Програмою перебування делегації з Республіки Казахстан передбачено екскурсії м. Києвом, відвідання музеїв Львівщини,поїздка у м. Берестечко, спортивно-пошукові та пізнавальні ігри, поглиблення знань з української мови та літератури,вивчення перлин українського фольклору та етнічних особливостей культури рідного народу, майстер-класи з узагальнення й тренування навиків з правопису,спілкування з ровесниками у формі вікторин і конкурсів,що забезпечуватиметься ГУОН ЛОДА.

Делегація української молоді матиме змогу спільно з громадою Львівщини відзначити День Державного прапора та 20-ту річницю Незалежності України,оглянути пам’ятки архітектури,побувати у театрах м.Львова.