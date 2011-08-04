Кабмін схвалив законопроект про системи екстреного виклику «112»

Київ. 4 серпня. УНІАН. Кабінет міністрів на засіданні 3 серпня схвалив законопроект, який визначає принципи роботи системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером «112».

Про це на брифінгу повідомив помічник міністра надзвичайних ситуацій Ян БЕРНАЗЮК, поінформували УНІАН у прес-службі МНС.

За його словами, під час створення законопроекту було важко врахувати та погодити інтереси усіх відомств, що будуть брати участь у функціонуванні «112». А саме: МНС, МВС, Міністерства охорони здоров’я,

Міністерства інфраструктури та органів місцевого самоврядування. Нині всі питання узгоджені, сказав Я.БЕРНАЗЮК, додавши, що саме Міністерству з надзвичайних ситуацій законопроект відводить головну роль у функціонуванні системи «112».

Тепер документ буде передано до Верховної Ради для голосування. А міністр МНС Віктор БАЛОГА має намір звернутися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням визначити законопроект як невідкладний для розгляду.

У свою чергу директор ДП ”Центр громадської безпеки 112” Ростислав ВАЛІХНОВСЬКИЙ додав, що нині МНС приступає до етапу реалізації проекту ”112”.

Він також нагадав, що відповідно до рішення глави держави і за запрошенням американської сторони у липні 2011 року українська делегація, на чолі з міністром надзвичайних ситуацій здійснила візит до США, де вивчала досвід функціонування Служби «911» (аналога системи «112»).

В рамках візиту відбулися консультації про можливість залучення урядових організацій США і компаній-виробників до побудови Системи 112. Як результат - Агентство США з торгівлі й розвитку надало грант у розмірі 649 тис. дол. на створення техніко-економічного обґрунтування системи ”112” в Україні, сказав Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ. Грант одержала компанія Winbournе Consulting, яка входить до п`ятірки найбільших інтеграторів подібних систем у світі.

Крім того, за словами Р.ВАЛІХНОВСЬКОГО, у ІІІ-ІV кварталах 2011 року будуть проведені тендерні закупівлі щодо створення системи «112». Взяти участь в конкурсі будуть запрошені українські, американські , європейські та інші компанії.

У ІV кварталі 2011 року МНС планує провести модернізацію вузлів зв’язку та телекомунікаційної мережі, як базової частини телекомунікаційної складової системи «112», у містах проведення фінальної частини Євро-2012.

Система екстреного виклику за номером «112» повинна запрацювати у Києві, Львові, Харкові та Донецьку у ІІ кварталі 2012 року, в інших містах – до кінця 2012.