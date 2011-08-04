Учні Львівщини матимуть особливий щоденник

Львів. 4 серпня. УНІАН. Учні загальноосвітніх навчальних закладів Львівської області до 1 вересня отримають «Щоденник школяра Львівщини». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Щоденник видається з ініціативи Головного управління освіти і науки Львівської ОДА

Упорядники щоденника – відомі педагоги Галина Станіславська - директор авторської школи «Тривіта» та учителі початкових класів цієї школи.

Від традиційного «Щоденник школяра Львівщини» відрізняється тим, що окрім свого прямого призначення він слугуватиме навчальним посібником з історії нашого краю. У доступній формі подано матеріал про видатні постаті Львівщини, про архітектурні пам'ятки, флору та фауну нашого регіону.

«Щоденник школяра Львівщини» сприятиме покращенню організаційної та навчально-виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах. Художнє оформлення та змістове наповнення відповідають педагогічним вимогам і художньому смаку. Багате та різноманітне художнє оформлення несе інформацію лише навчально-пізнавального характеру, яка спрямована на розвиток логічного мислення та креативності, виховання повноцінної успішної особистості. Щоденник наповнений цікавим народознавчим матеріалом, Покликаний стати помічником і другом.