У Львові для батьків першокласників проводять лекції

Львів. 5 серпня. УНІАН. У Львові для батьків першокласників проводять ознайомчі лекції. Захід проводиться в межах Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Лекції проводяться згідно із наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Лекції читають провідні психологи, педіатри та вчителі початкових класів Львівщини.

«Заняття проводяться кожного четверга о 14.00 за адресою: м. Львів, вул.Коперника,42 Львівський обласний Будинок вчителя», – зазначили в ОДА.

Як йдеться в повідомлення, до лекцій запрошуються батьки, діти яких підуть цього навчального року в перший клас.