У Львові для батьків першокласників проводять лекції
12:44, 05 серпня 2011Львів
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Наказ Міносвіти
Львів. 5 серпня. УНІАН. У Львові для батьків першокласників проводять ознайомчі лекції. Захід проводиться в межах Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Лекції проводяться згідно із наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Лекції читають провідні психологи, педіатри та вчителі початкових класів Львівщини.
«Заняття проводяться кожного четверга о 14.00 за адресою: м. Львів, вул.Коперника,42 Львівський обласний Будинок вчителя», – зазначили в ОДА.
Як йдеться в повідомлення, до лекцій запрошуються батьки, діти яких підуть цього навчального року в перший клас.
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