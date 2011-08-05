На львівській ЗПС завершився перший етап бетонних робіт

Львів. 5 серпня. УНІАН. У Міжнародному аеропорту «Львів» завершився перший етап бетонних робіт на будівництві нової злітно-посадкової смуги. Про це розповів начальник БУ-8 компанії «Шляхове будівництво «Альтком» Олександр Шилюк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі будівельної компанії «Альтком».

«На даному етапі бетонні роботи на 1640 метрах смуги виконані на 100%. Можна говорити про завершення першого етапу будівництва ЗПС, - повідомив керівник. - Також наші фахівці приступили до планувальних робіт на льотних полях і укладанні важкого бетону на РД-5 і РД-8».

Крім того, керівник підкреслив, що на об'єкті тривають роботи з монтажу світлосигнального обладнання.

Зокрема, будівельники бурять отвори під маяки, прокладають кабельні та каналізаційні мережі.