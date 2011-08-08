Завідуючу дитсадка впіймали на хабарі

Львів. 8 серпня УНІАН. У Львівській області викрито завідуючу дошкільного дитячого закладу, яка отримала 1 тис. грн хабара від мешканки за зарахування її сина в дитсадок.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.368 КК України (одержання хабара).