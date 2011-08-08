Завідуючу дитсадка впіймали на хабарі
09:36, 08 серпня 2011Львів
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Вимагала 1 тис. грн.
Львів. 8 серпня УНІАН. У Львівській області викрито завідуючу дошкільного дитячого закладу, яка отримала 1 тис. грн хабара від мешканки за зарахування її сина в дитсадок.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.368 КК України (одержання хабара).
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