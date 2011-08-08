У ДТП на Львівщині травмувалося 6 осіб

Львів. 8 серпня. УНІАН. У Львівській області 18-річний водій автомобіля спричинив ДТП, у якій травмувалося 6 осіб. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДАІ у Львівській області.

Інцидент стався 6 серпня на автодорозі поблизу села Поториця Сокальського району Львівщини. 18-річний водій автомобіля ВАЗ-21214 (реєстрація Республіки Чехія), рухаючись у напрямку до міста Соколя, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв лобове зіткнення з автомобілем «Мазда-6».

Унаслідок зіткнення водій та пасажири ВАЗу 16-річний, 19-річний та 21-річний жителі міста Соколя отримали тілесні ушкодження різної тяжкості.



У цій ДТП також травмувались 24-річної водій та пасажир автомобіля «Мазда-6», 46-річна жителька міста Червонограда. Їх також з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано у Сокальську центральну районну лікарню.