У Львові водій авто збив пішохода та втік
10:12, 08 серпня 2011Львів
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Ведеться слідство
Львів. 8 серпня. УНІАН. 7 серпня у Львові на вул. Ломоносова, 80а невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода, 21-річну жительку міста Львова.
Про це УНІАН повідомили в управлінні ДАІ у Львівській області.
Унаслідок автонаїзду жінка отримала тілесні ушкодження, а водій транспортного засобу з місця ДТП втік.
Свідків цієї ДТП ДАІ закликає зголошуватися за номером телефону 102. Ведеться слідство.
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