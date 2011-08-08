У Львові водій авто збив пішохода та втік

Львів. 8 серпня. УНІАН. 7 серпня у Львові на вул. Ломоносова, 80а невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода, 21-річну жительку міста Львова.

Про це УНІАН повідомили в управлінні ДАІ у Львівській області.

Унаслідок автонаїзду жінка отримала тілесні ушкодження, а водій транспортного засобу з місця ДТП втік.



Свідків цієї ДТП ДАІ закликає зголошуватися за номером телефону 102. Ведеться слідство.