З вини п’яних водіїв на Львівщині сталася 171 ДТП

Львів. 8 серпня. УНІАН. З початку року у Львівській області інспекторами ДАІ було зафіксовано 171 ДТП з вини нетверезих водіїв. Натомість минулого року п’яні водії спровокували 140 ДТП, а 2009 року – 151 ДТП. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

У Львівській області кількість учасникiв ДТП з вини нетверезих водіїв збільшилася на 22,5%, що становить 63 особи (від 280 до 343), з них кiлькiсть травмованих учасників дорожнього руху збiльшилася на 12,7%, що становить 8 ociб (від 63 до 71).

Зокрема, 7 серпня інспектори ДАІ затримали 22-річного нетверезого водія БМВ, якого позбавили прав керування усіма видами транспорту.