Адмінкорпус стадіону у Львові готовий на 90%

Львів. 8 серпня. УНІАН. Готовність адміністративно-побутового корпусу львівської євроарени на сьогодні становить близько 90%. Наразі там проводять внутрішньо-оздоблювальні роботи, впроваджують мережі, встановлюють направляючі металоконструкції. Про це УНІАН повідомили у Державному підприємстві «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

«У ресторані, який вміщатиме понад 400 осіб робітники активними темпами продовжують малярні роботи, встановлюють вітражі», - зазначив керівник проекту з будівництва стадіону ДП «Західінфрапроект» Володимир Онищук. А в кафе для волонтерів на 350 осіб, яке розташоване під пандусом, завершують загально-будівельні роботи.

Загалом на усій західній трибуні стадіону будівельники закінчують роботи з влаштування систем опалення та вентиляції, електричних та слабострумних мереж. Окрім того, за словами п. Онищука, на першому і другому поверсі адміністративної будівлі влаштовують фасадні системи та встановлюють вікна. Вентильовану фасадну систему покриють якісним матеріалом райцинком (сплав цинку, міді і титану). Увесь комплекс робіт з адміністративно-побутового корпусу планують закінчити на початку жовтня цього року.