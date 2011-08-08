У посилці зі США знайдено зброю

17:44, 08 серпня 2011
Львів
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Заховали серед одягу

Львів. 8 серпня. УНІАН. Львівські митники знайшли у посилці зі Сполучених Штатів Америки (США) мисливську рушницю. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

«Працівники одного з підрозділів митниці під час огляду міжнародного поштового відправлення, яке надійшло в Україну зі США, серед його вкладень (зокрема там були одяг, музичний духовий інструмент, ходунки та господарські товари) виявили підозрілий металевий предмет у розібраному стані», – йдеться в повідомленні.

Згідно з висновком експерта, це магазинна гвинтівка з маркуванням «The Marlin Fireams Co. U.S.A.», яка була у використанні. Вона є вогнепальною нарізною зброєю, призначена для мисливських цілей та придатна до стрільби патронами калібру 30-30 WIN R.P.

За цим фактом, за ознаками ст. 341, 352 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Гвинтівку вилучено до рішення суду.

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