На Львівщині діють 348 туристичних підприємств

18:33, 08 серпня 2011
Львів
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На 1 липня у Львівській області зареєстровано 348 туристичних підприємств, з них 148 туроператорів та 200 турагентів

Львів. 8 серпня. УНІАН. На 1 липня згідно з інформацією Державного реєстру суб’єктів туристичної діяльності у регіоні зареєстровано 348 туристичних підприємств, з них 148 туроператорів та 200 турагентів. Про це повідомила начальник управління начальник розвитку туризму та рекреації Львівської облдержадміністрації Наталія Гамкало.

Так, за І півріччя 2011 року туристичними підприємствами Львівщини надані послуги понад 73,3 тис. туристам та 36 тис. екскурсантам на загальну суму 143,9 млн. грн., що на 91% більше в порівнянні до аналогічного періоду у минулому році. До бюджету туристичними підприємствами сплачено 2 млн. 714 тис. грн., що свідчить про позитивну динаміку зростання ринку туристичних послуг.

За вказаний період спостерігалася стійка позитивна тенденція до зростання показника кількості внутрішніх туристів. Так, станом на 1 липня 2011р. їхня кількість становила 20,8 тис. осіб, що на 23% більше, ніж у минулому році. При цьому, на 22% у порівнянні з минулим роком збільшився показник іноземних туристів і становив 6,5 тис. осіб.

Одночасно управлінням розвитку туризму та курортів Львівської  обласної державної адміністрації визначено рейтинг країн, туристи з яких найбільш зацікавлені у відвідуванні Львівщини. Перше місце тут посідає наш західний сусід - Республіка Польща, далі йдуть туристи з Білорусії, Російської Федерації, Латвії, Австрії та Німеччини. З іншого боку, найпопулярнішими  країнами відпочинку серед туристів Львівщини стали Греція, Болгарія, Чорногорія, Хорватія, Єгипет та Туреччина.

З кожним роком зростає кількість екскурсантів та кваліфікованих спеціалістів туристичного супроводу. Станом на 1 липня 2011 року у Львівської області зареєстровано 767 фахівців туристичного супроводу (екскурсоводів, гідів-перекладачів, провідників по горах), які у встановленому порядку отримали Дозвіл на право здійснення туристичного супроводу та надають послуги з екскурсійного обслуговування. Відповідно, за вказаний період спостерігалося динамічне зростання показників екскурсійної діяльності, про що свідчить загальна кількість екскурсантів - 36 тис. осіб. Це на 19% більше, ніж в аналогічний період минулого року.

За цілями відвідування, слід зазначити, що більшість туристів (90%) подорожували з метою відпочинку та дозвілля, 6% туристів обирали напрям оздоровчого та спортивного туризму та 4% - професійно-діловий і науковий туризм.

Позитивні зрушення відбулися завдяки інтенсивній розбудові туристичної інфраструктури, ефективній державній та регіональній політиці у галузі туризму, вдалій співпраці державного та приватного секторів в сфері промоції туристичного потенціалу регіону, сприянню створенню конкурентоспроможного внутрішнього туристичного продукту, вдосконаленню маркетингової політики та розширенню асортименту послуг туристичними підприємствами області.

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