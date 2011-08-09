У Львові проживає 106 національностей

Львів. 9 серпня. УНІАН. За даними Головного управління з питань внутрішньої політики, національностей та релігій Львівської ОДА, у Львові, крім українців, проживає ще 105 національностей.

За даними останнього перепису населення, що проводився 2001 року, у Львові проживає близько 800 тис. мешканців. Найбільш чисельною нацією в місті є українці (88%), ще 9% населення Львова складають росіяни, 1% - поляки та 0,3% - євреї. Решту, 0,7%, складають інші національні меншини, серед яких білоруси, вірмени, молдавани, татари, німці, азербайджанці, грузини, угорці, болгари, литовці, латиші, карели, чехи, греки, румуни, чуваші, мордва, узбеки, осетини, башкири, туркмени, естонці, даргинці, казахи, словаки, араби, удмурти та гагаузи.

Щороку у Львові в палаці культури ім. Гната Хоткевича відбувається фестиваль національних культур, в якому минулого року взяли участь 29 національних організацій.