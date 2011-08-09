У Львові під час Євро-2012 буде одна офіційна фан-зона

Львів. 9 серпня. УНІАН. У Львові під час проведення Євро-2012 діятиме одна офіційна фан-зона.

«З 8 червня до 1 липня діятиме офіційна фан-зона у м. Львові. Фан-зона буде організована на пр. Свободи від Оперного театру до площі перед пам’ятником Т.Шевченкові», - повідомив представник департаменту «Євро-2012» міськради Андрій Павлів.

Для зручності вболівальників на території фан-зони будуть розміщені 3 екрани, основний буде біля Оперного театру, також буде екран у VIP-зоні і ще один між основним екраном і VIP-зоною. На встановлених екранах глядачі зможуть дивитися футбольні матчі. Саме тут будуть розташовані намети з продуктами харчування.

«Однією з особливостей фан-зони стане встановлення сцени перед Оперним театром, на якій у час, коли не буде відбуватися матчів, проводитимуться розважальні програми для жителів та гостей міста. Для підвищеного комфорту буде організовано VIP-зону, що буде облаштована на площі біля пам’ятника Т.Г. Шевченкові. Вхід у VIP-зону буде платним, проте у цій частині фан-зони будуть безкоштовні напої, продукти харчування та більш зручніші місця. Фан-зона матиме 2 основних входи, де буде функціонувати певний вхідний контроль», - зазначив Андрій Павлів.

Всю фан-зону, загальною площею 20 тис. кв.м., обслуговуватиме близько 600 волонтерів. Фан-зона буде діяти щоденно до 24.00.