Цимбалюк повертається з відпустки 10 серпня

Львів. 9 серпня. УНІАН. 10 серпня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк повернеться з відпуски. На завтра ж запланована термінова нарада щодо перебігу будівництва об'єктів до Євро-2012, а саме аеропорту та стадіону. Про це у коментарі Гал-інфо повідомив сам Михайло Цимбалюк.

Також серед найголовніших питань - стан ремонту доріг Львів - Краковець, Львів - Рава-Руська, Львів-Мостиська, збір урожаю, підготовка до початку нового навчального року, зокрема, Михайло Цимбалюк має намір взяти участь в конференціях освітян.

Окрема тема - підготовка області до відзначення 20-річчя Незалежності. Відтак, буде перевірено стан готовності довгобудів, на що уряд напередодні виділив 57 млн. грн.

Також Михайло Цимбалюк прокоментував факт арешту Тимошенко. За його, словами, у правовій державі перед законом усі рівні, і тільки суд може встановити винна людина чи ні. При цьому що вища посада, то вища відповідальність.

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